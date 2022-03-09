Евакуації з Бучі та Гостомелю сьогодні не буде. Окупанти не пропустили автобуси

Російські окупаційні війська вкотре вдаються до зриву евакуації мирного населення. Заблокували проїзд із Бучі та Гостомеля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Бучанської міської ради.

Водночас із Ворзеля евакуація продовжується. Водії зробили вже друге коло й перевозять жителів у Київ.

"Із Бучі і Гостомеля сьогодні неможливо евакуювати мешканців. Домовитися з окупантами так і не вдалося: 50 автобусів залишаються заблокованими", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський звинуватив окупантів у тому, що вони свідомо зривають проведення евакуації жителів заблокованих міст і доставку гуманітарних вантажів,

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