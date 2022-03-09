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Перший успішний гуманітарний коридор: до Львова прибули евакуйовані з Сум люди

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Львів, Середа 09 березня 2022 18:04
Перший успішний гуманітарний коридор: до Львова прибули евакуйовані з Сум люди Фото: Укрзалізниця звітувала про перший успішний гуманітарний коридор (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Світлана Мащенко

Після кількох невдалих спроб евакуювати мирних мешканців з найгарячіших точок України гуманітарними коридорами з'явилися новини про перші успіхи. До Львова з Сум 9 березня прибуло близько 900 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

"Перший гуманітарний коридор у дії... Це близько 900 дітей, жінок та іноземців", - говориться в повідомленні.

В Укрзалізниці додали, що найближчими годинами прибуде ще один поїзд у якому 1200 людей. Далі частина евакуйованих пасажирів вирушила до Польщі.

"Укрзалізниця вдячна всім, хто був причетний до організації цього евакуаційного маршруту, і прямо зараз дає евакуаційні рейси для жителів Бучі та Ірпеня", - додали у відомстві.

Зазначимо, що 9 березня окупанти не пропустили автобуси з мирними жителями, які хотіли евакуюватися з Бучі та Гостомеля.

Раніше у розвідці розповіли, що гуманітарні коридори ворог створює з підступними цілями.

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