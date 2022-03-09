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Первый успешный гуманитарный коридор: во Львов прибыли эвакуированные из Сум люди

Новина українською →
Львов, Среда 09 марта 2022 18:04
Первый успешный гуманитарный коридор: во Львов прибыли эвакуированные из Сум люди Фото: Укрзализныця отчитывалась о первом успешном гуманитарном коридоре (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Светлана Мащенко

После нескольких неудачных попыток эвакуировать мирных жителей из самых горячих точек Украины гуманитарными коридорами появились новости о первых успехах. Во Львов из Сум 9 марта прибыло около 900 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

"Первый гуманитарный коридор в действии... Это около 900 детей, женщин и иностранцев", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ближайшие часы прибудет еще один поезд в котором 1200 человек. Далее часть эвакуированных пассажиров отправилась в Польшу.

"Укрзализныця благодарна всем, кто был причастен к организации этого эвакуационного маршрута, и прямо сейчас дает эвакуационные рейсы для жителей Бучи и Ирпеня", - добавили в ведомстве.

Отметим, что 9 марта оккупанты не пропустили автобусы с мирными жителями, которые хотели эвакуироваться из Бучи и Гостомеля.

Ранее в разведке рассказали, что гуманитарные коридоры враг создает с коварными целями.

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