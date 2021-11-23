Мокрий сніг, ожеледиця та морози. Завтра погоду в України формуватиме антициклон

Завтра погоду на території України формуватиме антициклон Walpurga. На Лівобережжі країни буде значно прохолодніше.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру .

Опади у вигляді мокрого снігу можливі лише вночі на окремих територіях, які до ранку припиняться. Завтра без опадів буде лише вночі у північних, центральних областях, на Прикарпатті та Закарпатті місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вночі та вранці у південних областях місцями туман. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від +2 тепла до -3 морозу, вдень +1+6 тепла; на Лівобережжі та високогір'ї Карпат вночі -4-9 морозу, вдень близько 0.

У Київській області вночі невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від +1 тепла до -3 морозу, вдень +1+6 тепла; у Києві вночі близько 0, вдень +2+4 тепла.