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Мокрий сніг, ожеледиця та морози. Завтра погоду в України формуватиме антициклон

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 15:20
Мокрий сніг, ожеледиця та морози. Завтра погоду в України формуватиме антициклон Фото: в Україні завтра формуватиме погоду антициклон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Завтра погоду на території України формуватиме антициклон Walpurga. На Лівобережжі країни буде значно прохолодніше.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Опади у вигляді мокрого снігу можливі лише вночі на окремих територіях, які до ранку припиняться. Завтра без опадів буде лише вночі у північних, центральних областях, на Прикарпатті та Закарпатті місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вночі та вранці у південних областях місцями туман. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від +2 тепла до -3 морозу, вдень +1+6 тепла; на Лівобережжі та високогір'ї Карпат вночі -4-9 морозу, вдень близько 0.

У Київській області вночі невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від +1 тепла до -3 морозу, вдень +1+6 тепла; у Києві вночі близько 0, вдень +2+4 тепла.

Нагадаємо, в Києві пішов перший сніг 23 листопада 2021 року.

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