Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в ще одній країні

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В країні заявили про першого хворого на коронавірус

Про перший випадок зараження новим коронавірусом повідомили ще в Ліхтенштейні. Це говориться в даних влади регіонів і даних Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

В країні заявили про першого хворого.

Нагадаємо, вчора в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Захворів житель Чернівців, який разом з дружиною приїхав з Італії. У МОЗ почали працювати з особами, з якими контактував цей чоловік.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, коронавірусом в світі захворіли понад 90 тис. людей в 73 країнах світу. Відомо про 3111 смертельний випадок. В Європейському регіоні кількість випадків зараження збільшилася до 2809 осіб, померли 56 осіб.

Також голова міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Китаї Брюс Эйлворд заявив, що Китай робить достатньо для боротьби з поширенням нового коронавірусу, проте інші країни не готові стримати можливий спалах інфекції.

Також РБК-Україна повідомляло, що перші ліки, які можуть бути ефективними в боротьбі з новим коронавірусом, були запущені у виробництво в східній китайській провінції Чжецзян 16 лютого. Препарат "Фавейлавей", розроблений фармацевтичною компанією Zhejiang Hisun Pharmaceutical, офіційно отримав схвалення.