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Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в еще одной стране

Новости » Происшествия     04.03.2020 - 08:46
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в еще одной стране
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

В стране заявили о первом заболевшем коронавирусом

О первом случае заражения новым коронавирусом сообщили еще в Лихтенштейне. Это говорится в данных властей регионов и в данных Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

В стране заявили о первом заболевшем.

Напомним, вчера в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболел житель Черновцов, который вместе с женой приехал из Италии. В Минздраве начали работать с лицами, с которыми контактировал этот человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом в мире заболели больше 90 тыс. людей в 73 странах мира. Известно о 3111 смертельном случае. В Европейском регионе количество случаев заражения увеличилось до 2809 человек, умерли 56 человек.

Также глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд заявил, что Китай делает достаточно для борьбы с распространением нового коронавируса, однако другие страны не готовы сдержать возможную вспышку инфекции.

Также РБК-Украина сообщало, что первые лекарства, которые могут быть эффективными в борьбе с новым коронавирусом, были запущены в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян 16 февраля. Препарат "Фавейлавей", разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение.

В ООН ограничили работу сессии Комиссии по положению женщин из-за коронавируса Число зараженных коронавирусом в мире превысило 90 тыс.
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