Перший випадок смерті від коронавірусу підтвердили ще в одній країні ЄС

В Угорщині підтвердили перший летальний результат від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал index.hu.

Повідомляється, що від коронавірусної інфекції помер 75-річний чоловік.

За станом на 15 березня, загальна кількість хворих в Угорщині досягла 32 осіб.

Нагадаємо, уряд Угорщини оголосив про надзвичайний стан через спалах коронавірусу в країні. Зокрема, в країні закриваються всі університети. Крім цього, уряд ввів заборону на поїздки в Італію і на проведення масових заходів за участю понад 100 осіб.

Відзначимо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу у світі. Останній раз ВООЗ оголошувала пандемію у 2009 році під час розповсюдження "свинячого грипу" N1H1.

Додамо, що у ВООЗ повідомляли, що для повного одужання пацієнта, хворого коронавірусом, необхідно до шести тижнів. При цьому поки що не існує ліків для лікування COVID-19.