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У ще одній країні зафіксований перший випадок коронавірусу

Новини » Суспільство     20.03.2020 - 05:48
У ще одній країні зафіксований перший випадок коронавірусу
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Захворювання виявили у Нігері

Нігер підтвердив перший випадок зараження коронавірусом, заявив міністр охорони здоров'я. Про це повідомляє агентство Reuters.

Про першого пацієнта стало відомо в четвер, 19 березня. Це 36-річний нігерієць, який нещодавно їздив до Того, Гани, Кот-д'Івуар і Буркіна-Фасо.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах за менш ніж половину доби виявили ще три тисячі випадків зараження коронавірусом. Випадки захворювання зареєстровані у всіх 50 штатах.

За станом на 19 березня, кількість випадків зараження коронавірусом в Україні продовжує зростати. На даний момент зафіксовано 26 позитивних тестів на COVID-19.

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