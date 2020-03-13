ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ще одна країна підтвердила перший випадок коронавірусу, хворий помер

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 15:50
Ще одна країна підтвердила перший випадок коронавірусу, хворий помер
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Жертвою коронавіруса став чоловік старше 50 років, який на початку березня відвідував ОАЕ

Перший випадок захворювання коронавірусом підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я Судану, інфікований помер. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначили в місцевому МОЗ, інфікування було підтверджено у чоловіка, якому за 50 років, і який на початку березня відвідував Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Він помер у четвер, 12 березня, в столиці Судану Хартумі.

Наголошується, що Судан 12 березня призупинив видачу віз і обслуговування рейсів до восьми країн, включаючи Італію і Єгипет, через поширення коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що 13 березня перший випадок також підтвердили в Ефіопії. Там COVID-19 виявили у громадянина Японії.

Крім цього перший випадок був зареєстрований в Кенії, де позитивний результат показала жінка, яка нещодавно повернулася в країні з США.

Нагадаємо, в Україні 13 березня підтвердили першу смерть від коронавірусу. Померла 71-річна жителька Житомирської області. У жінки був зафіксований коронавірус 12 березня. Вона нещодавно повернулася в Україну з Польщі. Всього в країні було виявлено три випадки COVID-19.

Також повідомлялося, що Україна 15 березня закриває кордони для іноземців. Всі громадяни України, які перебувають за кордоном, зможуть повернутися в Україну. Через два тижні буде приймати наступне рішення.

Карантин в Україні: у МОЗ не виключають закриття одного населенного пункту через коронавірус Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" перенесли через коронавірус
Новини України СуданКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся