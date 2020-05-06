ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ оприлюднило дані щодо захворюваності дітей на COVID-19

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 16:15
МОЗ оприлюднило дані щодо захворюваності дітей на COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше хворіють діти у віці від 10 до 14 років

Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус підтверджена серед дітей у віці від 10 до 14 років. Про це повідомив Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України у своєму Telegram-каналі.

За даними МОЗ, у віковій групі 10-14 років станом на сьогодні зафіксовано 211 випадків захворювання на COVID-19, при цьому 31 дитина вже одужала. Загалом в Україні лабораторно підтверджено 881 випадок інфікування дітей, 137 - одужали.

Найбільше підтверджених випадків зараження коронавірусом зафіксовано у:

  • Києві - 102 захворіли, 2 одужали;
  • Київській області - 86 захворіли, 5 одужали;
  • Чернівецькій області - 177 захворіли, 29 одужало;
  • Рівненській області - 55 захворіли, 2 одужали;
  • Тернопільській області - 61 захворіли, 12 одужали.

МОЗ оприлюднило дані щодо захворюваності дітей на COVID-19

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що за минулу добу в Україні було підтверджено 24 випадки інфікування коронавірусом дітей. При цьому Степанов зазначав, що загальна кількість інфікованих дітей - 905.

Також РБК-Україна писало, що кількість нових випадків коронавірусу в Україні зросла після триденного спаду. За минулу добу в Україні лабораторно підтвердили майже 500 випадків зараження коронавірусом.

Лабораторія Житомира призупинила прийом матеріалів для тестування на COVID-19 Україна вийшла на пік коронавірусу 17 квітня, - МОЗ
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнипреступленияКоронавірус
News
On Top