МОЗ оприлюднило дані щодо захворюваності дітей на COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше хворіють діти у віці від 10 до 14 років

Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус підтверджена серед дітей у віці від 10 до 14 років. Про це повідомив Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України у своєму Telegram-каналі.

За даними МОЗ, у віковій групі 10-14 років станом на сьогодні зафіксовано 211 випадків захворювання на COVID-19, при цьому 31 дитина вже одужала. Загалом в Україні лабораторно підтверджено 881 випадок інфікування дітей, 137 - одужали.

Найбільше підтверджених випадків зараження коронавірусом зафіксовано у:

Києві - 102 захворіли, 2 одужали;

Київській області - 86 захворіли, 5 одужали;

Чернівецькій області - 177 захворіли, 29 одужало;

Рівненській області - 55 захворіли, 2 одужали;

Тернопільській області - 61 захворіли, 12 одужали.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що за минулу добу в Україні було підтверджено 24 випадки інфікування коронавірусом дітей. При цьому Степанов зазначав, що загальна кількість інфікованих дітей - 905.

Також РБК-Україна писало, що кількість нових випадків коронавірусу в Україні зросла після триденного спаду. За минулу добу в Україні лабораторно підтвердили майже 500 випадків зараження коронавірусом.