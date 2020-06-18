Хто перший отримає вакцину від коронавірусу: ВООЗ назвала три категорії пацієнтів

Всесвітня організація охорони здоров'я розробляє рекомендації щодо категорій людей, які повинні будуть отримати вакцину від коронавіруса в першу чергу. Попередньо пріоритетний доступ до вакцини буде віддаватися трьом категоріям пацієнтів.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами головного вченого ВООЗ Сум'ї Свамінатан, пріоритет буде віддаватися:

людям, які працюють на передовій у боротьбі з коронавірусом, таким як медики або поліція;

людям з категорії особливо вразливих пацієнтів, в тому числі літнім або з супутніми захворюваннями;

людям, які працюють або живуть у місцях з високим ступенем передачі вірусу, таких як в'язниці або будинки для людей похилого віку.

ВООЗ сподівається, що цього року буде створено кілька сотень мільйонів доз вакцини, а до кінця 2021 року - 2 млрд доз.

"Я сподіваюся, я налаштована оптимістично. Але розробка вакцин - це складна справа, вона пов'язане з великою невизначеністю. Добре, що у нас багато вакцин і платформ для їх розробки, тому, навіть якщо перша або друга зазнають невдачі, ми не повинні втрачати надію, ми не повинні здаватися", - заявила Свамінатан.

Зараз у світі розробляється понад 130 потенційних вакцин проти коронавірусу.

Однією з найперспективніших вчені називають вакцину, яку розробляє Британська фармацевтична компанія AstraZeneca, фармгігант обіцяє створити перші 30 млн доз вже у вересні.