Кто первый получит вакцину от коронавируса: ВОЗ назвала три категории пациентов

Всемирная организация здравоохранения разрабатывает рекомендации касательно категорий людей, которые должны будут получить вакцину от коронавируса в первую очередь. Предварительно приоритетный доступ к вакцине будет отдаваться трем категориям пациентов.

Об этом сообщает The New York Times.

По словам главного ученого ВОЗ Сумьи Сваминатан, приоритет будет отдаваться:

людям, работающим на передовой в борьбе с коронавирусом, таким как медики или полиция;

людям из категории особо уязвимых пациентов, в том числе пожилым или с сопутствующими заболеваниями;

людям, которые работают или живут в местах с высокой степенью передачи вируса, таких как тюрьмы или дома престарелых.

ВОЗ надеется, что в этом году будет произведено несколько сотен миллионов доз вакцины, а к концу 2021 года - 2 млрд доз.

"Я надеюсь, я настроена оптимистично. Но разработка вакцин - это сложное дело, она сопряжена с большой неопределенностью. Хорошо, что у нас много вакцин и платформ для их разработки, поэтому, даже если первая или вторая потерпят неудачу, мы не должны терять надежду, мы не должны сдаваться", - заявила Сваминатан.

В настоящее время в мире разрабатывается более 130 потенциальных вакцин против коронавируса.

Одной из самых перспективных ученые называют вакцину, которую разрабатывает Британская фармацевтическая компания AstraZeneca, фармгигант обещает создать первые 30 млн доз уже в сентябре.