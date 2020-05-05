Перший пацієнт з коронавірусом помер у Криму

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Померла жінка 1950 року народження

Літня жінка, у якої раніше діагностували коронавірус померла в Криму. Про це повідомила "кримська влада", передають росЗМІ.

Як наголошується, жінка 1950 року народження надійшла з пневмонією в лікарню 30 квітня, серед супутніх захворювань: ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, ожиріння, гіпертонічна хвороба.

"Попередньо - це перша смерть, яка настала в результаті зараження коронавірусною інфекцією. Багато було супутніх захворювань, чекаємо офіційного підтвердження причин смерті", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в анексованому Криму, станом на 4 травня, під медичним наглядом знаходяться 1932 людини через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, підконтрольний Росії "голова Криму", Сергій Аксьонов заявив, що на півострові більше інфікованих коронавірусом, ніж офіційно проявляється при тестуванні.

Також РБК-Україна писало, що перший летальний випадок коронавірусу в окупованому Севастополі був зафіксований 30 квітня. Першою жертвою коронавіруса став чоловік з супутнім онкологічним захворюванням.