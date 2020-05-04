У Криму майже 2 тисячі осіб перебувають під наглядом через коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При цьому 855 осіб поміщені в обсерватори

В анексованому Криму, станом на 4 травня, під медичним наглядом перебувають 1932 людини через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами так званої "глави кримського Мінсоцполітики" Олени Романовської, число підозр на COVID-19 у Криму зростає.

При цьому 855 осіб поміщені в обсерватори, під динамічним наглядом вдома перебувають 952 людини, а в стаціонарах - 125 осіб.

"На жаль, у нас кожен день збільшується кількість тих, хто підпадає під спостереження. За минулу добу у нас взято під спостереження 86 осіб. Знято зі спостереження 36 осіб", - сказала Романовська.

Нагадаємо, раніше підконтрольний Росії "голова Криму" Сергій Аксьонов заявив, що на півострові більше інфікованих коронавірусом, ніж офіційно проявляється при тестуванні, а також додав, що на півострові висока ймовірність колапсу системи охорони здоров'я.

Зазначимо, на поточний період вже зареєстровано 111 заражених. Найбільше в Севастополі - 89. При цьому двоє хворих померли.

Як раніше писало РБК-Украина, перша смерть від коронавірусу в анексованому Севастополі була зафіксована 30 квітня. Помер чоловік з супутнім онкологічним захворюванням.