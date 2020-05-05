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Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 10:51
Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Умерла женщина 1950 года рождения

Пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в Крыму. Об этом сообщили "крымские власти", передают росСМИ.

Как отмечается, женщина 1950 года рождения поступила с пневмонией в больницу 30 апреля, в числе сопутствующих заболеваний: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, гипертоническая болезнь.

"Предварительно - это первая смерть, которая наступила в результате заражения коронавирусной инфекцией. Много было сопутствующих заболеваний, ожидаем официального подтверждения причин смерти", - говорится в сообщении.

Отметим, в аннексированном Крыму, по состоянию на 4 мая, под медицинским наблюдением находятся 1932 человека из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в подконтрольный России "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что на полуострове больше инфицированных коронавирусом, чем официально проявляется при тестировании.

Также РБК-Украина писало, что первый летальный случай коронавирус в оккупированном Севастополе был зафиксирован 30 апреля. Первой жертвой коронавируса стал человек с сопутствующим онкологическим заболеванием.

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