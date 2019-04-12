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Перший ізраїльський луноход розбився при посадці на Місяць

Новини » Телеком & IT    12.04.2019 - 02:15
Перший ізраїльський луноход розбився при посадці на Місяць
Фото:

За попередніми даними, у космічного зонда Beresheet виникли проблеми з двигуном

Ізраїльський космічний апарат Beresheet компанії Space IL при спробі здійснити посадку розбився об поверхню Місяця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post.

При наближенні космічного зонда Beresheet до супутника Землі фахівці організації Space IL кілька разів втрачали зв'язок з ним, останній раз - перед самою посадкою.

Точні причини аварії поки невідомі, за попередніми даними у апарату виникли проблеми з двигуном.

Як зазначає видання, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який спостерігав за останніми хвилинами польоту, після аварії пообіцяв усім присутнім, що Ізраїль протягом наступних трьох років доб'ється, щоб його апарат сів на Місяць.

Організацією запуску космічного зонда протягом восьми років займалася некомерційна організація Space IL, Beresheet був доставлений на орбіту ракетою Falcon 9.

Нагадаємо, вночі 22 лютого 2019 року приватна американська компанія SpaceX запустила на своїй ракеті Falcon 9 індонезійська супутник PSN-6 (Nusantara Satu) і перший місяцехід Beresheet ізраїльської компанії SpaceIL. Обидва апарати були успішно виведені на орбіту.

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