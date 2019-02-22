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SpaceX запустила індонезійський супутник та ізраїльський місяцехід

Новини » Суспільство    22.02.2019 - 09:38
SpaceX запустила індонезійський супутник та ізраїльський місяцехід
Ілюстративне фото (twitter.com SpaceX)

Обидва апарати успішно вивели на орбіту

Приватна американська компанія SpaceX вночі 22 лютого запустила на своїй ракеті Falcon 9 індонезійський супутник PSN-6 (Nusantara Satu) та перший місяцехід Beresheet ізраїльської компанії SpaceIL. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter компанії.

Зазначається, що це 70 місія SpaceX. Обидва апарати успішно вивели на орбіту.

 Фото: запуск

Очікується, що ізраїльський місяцехід Beresheet зробить посадку на Місяці на початку квітня 2019 року - він має збирати проби місячного ґрунту. У разі успішної місії Ізраїль стане четвертою країною (після Росії, США та Китаю), якій вдасться посади космічний апарат на поверхню Місяця.

Нагадаємо, американська компанія SpaceX успішно випробувала ракетний двигун Raptor для міжпланетного корабля. Цей двигун у подальшому встановлять на корабель Starship, який, по завіреннях Маска, зможе досягти інших планет.

Як писало РБК-Україна раніше, Ілон Маск опублікував фото готового космічного корабля Starship.

Додамо, раніше компанія Ілона Маска запустила в космос чергову ракету Falcon 9. Зокрема, ракета-носій Falcon 9, яка стартувала з космодрому на базі Ванденберг, повинна вивести на орбіту 10 комунікаційних супутників Iridium NEXT, які забезпечують передачу даних для мобільних пристроїв і голосовий зв'язок.

У NASA заявили, що кораблі Boeing і SpaceX несуть загрозу для космічної програми SpaceX випробувала двигун для міжпланетного корабля
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