Перший поверх Головпоштамту у Києві здадуть в оренду

Перший поверх Головпоштамту здадуть в оренду за 760 тисяч гривень

В електронній системі реалізації майна виставили на продаж право оренди першого поверху Головпоштамту у Києві. Про це повідомляється на сайті "ProZorro.Продажі".

Зазначимо, що початкова ціна лота становить 760 тис. гривень, мінімальний крок збільшення ціни - 40 тис. гривень.

"Укрпошта" пропонує в оренду перший поверх Головпоштамту, загальна площа якого становить 1510 квадратних метрів.

"Електромережа потребує реконструкції. З боку внутрішнього двору є складські приміщення з рампою. Заїзд у внутрішній двір з вулиць Хрещатик і Бориса Грінченка", - йдеться в описі лота.

Фото (prozorro.sale)

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