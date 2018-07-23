Первый этаж Главпочтамта в Киеве сдадут в аренду

Первый этаж Главпочтамта сдадут в аренду за 760 тысяч гривен

В электронной системе реализации имущества выставили на продажу право аренды первого этажа Главпочтамта в Киеве. Об этом сообщается на сайте "ProZorro.Продажи".

Отметим, что начальная цена лота составляет 760 тыс. гривен, минимальный шаг увеличения цены - 40 тыс. гривен.

"Укрпочта" предлагает в аренду первый этаж Главпочтамта, общая площадь которого составляет 1510 квадратных метров.

"Электросеть нуждается в реконструкции. Со стороны внутреннего двора есть складские помещения с рампой. Заезд во внутренний двор с улиц Крещатик и Бориса Гринченко", - говорится в описании лота.

Фото (prozorro.sale)

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