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Перший день автофіксації: у Києві зафіксували майже 36 тисяч подій на дорогах

Новини » Надзвичайні події     01.06.2020 - 21:06
Перший день автофіксації: у Києві зафіксували майже 36 тисяч подій на дорогах
Фото: система автофиксации (facebook.com/artem.shevchenko.9)

У МВС відпрацювали понад 5 тисяч зафіксованих порушень

У перший день роботи системи автофіксації порушень правил дорожнього руху у Києві зафіксували 35 762 події на дорогах. Вже є перші штрафи.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, зафіксованих порушень відпрацювали понад 5 тисяч подій, з яких є перші штрафи.

"Підсумок перших 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР в Києві: зафіксовано 35 762 події, відпрацьовано 5 620. "Лідери перегонів": Mercedes рухався містом зі швидкістю 208 км/год і BMW проїхав 3 камери поспіль зі швидкістю 200 км/год, водій отримає 3 штрафи", - сказав глава МВС Арсен Аваков.

Нагадаємо, правопорушення на столичних дорогах з 1 червня фіксують 20 камер.

На сьогодні система фіксуватиме лише перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів на годину. Розмір штрафу залежатиме від того, наскільки була перевищена швидкість:

  • 255 гривень - у разі перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год, але не більше 50 км/год;
  • 510 гривень - при перевищенні швидкості більш ніж на 50 км/год.

Як зазначили в МВС, про порушення правил дорожнього руху можна дізнатися з СМС-повідомлення, листом електронною поштою або за місцем реєстрації, а також на сайтах МВС і Нацполіції.

РБК-Україна писало, що з-за карантину в Україні терміни запуску цієї системи двічі переносилися, поки Кабінет міністрів не визначився з остаточною датою - 1 червня.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїништрафПДД
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