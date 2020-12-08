Байден визначився з кандидатурою глави Пентагону

Фото: Ллойд Остін (U. S. Air Force photo/Senior Airman Perry Aston)

Обраний президент США Джо Байден призначить відставного генерала Ллойда Остіна міністром оборони. Він стане першим афроамериканцем, який очолить Пентагон.

Про це повідомляє Politico.

Як повідомляється, Остін в останні дні став одним з головних кандидатів після того, як найбільш перспективним кандидатом вважалася колишня чиновниця Пентагону Мішель Флурной.

Раніше Остін керував Центральним командуванням США, він пішов у відставку у 2016 році. З Байденом Остін познайомився під час згортання військової присутності адміністрації Обами в Іраку, коли Байден курував політику щодо Іраку, а Остін був останнім командувачем військами США в Іраку.

На цій посаді Остін зіграв ключову роль в нарощуванні сил, що почалася у 2007 році, і відповідав за виведення військ США у 2011 році.

Зазначається, що Остіну для призначення знадобиться спеціальне рішення Конгресу, оскільки минуло менше від необхідних семи років з того часу, як він служив в армії.

Нагадаємо, Байден планує призначити генпрокурора Каліфорнії Хав'єра Бесерру міністром охорони здоров'я і соціальних служб.

Раніше Байден визначився з кандидатом на посаду міністра фінансів.

Також РБК-Україна писало, що Байден має намір призначити прес-секретарем Білого дому Джен Псакі.