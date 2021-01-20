Кандидат на пост глави Пентагону підтримав надання військової допомоги Україні

Фото: Ллойд Остін (U. S. Air Force photo/Senior Airman Perry Aston)

Кандидат на пост шефа Пентагону Ллойд Остін підтримав надання військової допомоги Україні. Зокрема, він виступив за надання летального озброєння.

Про це він заявив в ході обговорень в Сенаті, повідомляє ТАСС.

Таку думку він висловив в опублікованих у вівторок письмових відповідях на запитання членів комітету у справах збройних сил Сенату Конгресу.

"У разі затвердження його кандидатури на пост глави Пентагону, - ред.) і за умови продовження прогресу в реформах у сфері управління та боротьби з корупцією я буду рішуче підтримувати зусилля щодо забезпечення підготовки, надання техніки та консультативної підтримки, щоб допомогти українським силам зберегти територіальну цілісність країни в умовах тривалої агресії з боку Росії", - заявив відставний генерал

Він підкреслив, що "підтримує надання військової допомоги летальним озброєнням для забезпечення України необхідною технікою для самозахисту".

Раніше кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація обраного президента Джо Байдена підтримує надання летального зброї Україні.

РБК-Україна писало, що Байден заявляв, що його адміністрація гарантує надання летального озброєння Україні.