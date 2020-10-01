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Трамп погодився на другий тур дебатів з Байденом

Вашингтон, Четвер 01 жовтня 2020 20:09
Трамп погодився на другий тур дебатів з Байденом
Фото: Дональд Трамп (facebook.com WhiteHouse)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп візьме участь у другому раунді дебатів з кандидатом від демократів Джо Байденом. Другий тур дебатів відбудеться 15 жовтня в Маямі.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Кейлі Макінені.

Трамп погодився на участь в дебатах, попри змінення правил їх проведення.

"Що стосується зміни правил, то президент вчора чітко заявив, що єдиний шлях чесних дебатів - це зміна модератора. Він хоче проведення дебатів, планує брати участь, але хоче чесних правил, чесного обміну, а не того, щоб правила покривали конкретного кандидата і його здатності". - заявила вона.

Зазначимо, третій етап дебатів відбудеться 22 жовтня у Нешвілі, а загальні вибори у США відбудуться 3 листопада. Разом з президентом американці будуть обирати членів Палати представників та третину Сенату Конгресу, а також губернаторів штатів.

Нагадаємо, 30 вересня відбувся перший раунд дебатів Трампа та Байдена. Дебати майже відразу перетворилися у сварку між кандидатами в президенти.

Після цього формат дебатів кандидатів в президенти США вирішили змінити. Комісія з президентських дебатів вже напрацьовує зміни.

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