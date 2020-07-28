Перша доба перемир'я на Донбасі: бойовики відкривали вогонь тричі

Впродовж минулої доби на ділянках відповідальності українських підрозділів було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил (ООС).

Зокрема, у районі населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Південного здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ще один обстріл зафіксовано неподалік Новомихайлівки. Поблизу українських позицій за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Від початку доби, станом на 7 годину ранку обстрілів в районі проведення операції Об’єднаних сил, не зафіксовано.

Крім того, на ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі.

Водночас, протягом дня 27 липня проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

В українському уряді заявили, що через стрілянину по позиціям ООС на Донбасі після оголошення перемир'я має бути проведено розслідування.