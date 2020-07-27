Обстріли бойовиками на Донбасі після перемир'я потрібно розслідувати, - Рєзніков

Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex.reznikoff)

Українські військові мають право на відповідні дії в результаті обстрілу бойовиків

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що через стрілянину по українським військовим на Донбасі після оголошення перемир'я має бути проведено розслідування. При цьому він сподівається, що сьогоднішні обстріли були випадковістю.

Про це Він повідомив в коментарі РБК-Україна.

"Сподіваюся, що це був ексцес, випадковість, оскільки режим вступив у дію кілька годин тому, а лінія розмежування досягає 400 км і не до всіх відповідний наказ донесли. Ми чекаємо відомості за добу від ООС і СММ ОБСЄ. У разі якщо це була навмисна провокація і умисне порушення домовленостей, до порушника повинні бути застосовані відповідні санкції ", - додав віце-прем'єр.

За його словами, українські військові на цей раз не відповіли на провокацію, але вони мають на це право згідно з міжнародним законодавством. Зокрема, мова йде про Гаазьку конвенцію 1907 року "Про закони і звичаї сухопутної війни" (розділ V, стаття 40), яким визначено, що будь-яке суттєве порушення перемир'я однією зі сторін надає право іншій відмовитися від нього і, навіть, в випадках крайньої необхідності, невідкладно відновити військові дії.

"Наші військові знають про всі ці норми і повірте, не стоятимуть бездійно у разі необхідності. Якщо коротко: у разі відвертого поновлення збройної агресії підконтрольними Росії збройними формуваннями, ми маємо повне право на самооборону і відповідь", - пояснив Резніков.

Однак він уточнив, що Україна прагне мінімізувати втрати серед українських військовослужбовців і цивільних осіб, тому намагається дотримуватися режиму припинення вогню.

Нагадаємо, з 27 липня на Донбасі набув чинності режим повного припинення вогню, при цьому в перший день нового перемир'я бойовики двічі обстрілювали позиції українських військових і проводили дистанційне мінування території з допомогою протитанкових гранатометів.

Незважаючи на обстріл з боку бойовиків в Офісі президента заявили, що перемир'я на Донбасі працює, а порушення режиму тиші" не несуть системний характер.