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Перші випадки коронавірусу підтвердили в Казахстані

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 10:43
Перші випадки коронавірусу підтвердили в Казахстані
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Зафіксовано відразу два випадки інфікування в Казахстані

Перші два випадки зараження коронавірусом зафіксували 13 березня в Казахстані. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Казахстану Елжан Биртанов під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, обидва пацієнти напередодні прибули в Казахстан з Німеччини. Їх госпіталізували в лікарню в Алмати.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в коронавірус був виявлений у глави Міністерства внутрішніх справ Австралії Пітера Даттона. Міністр прокинувся з температурою і хворим горлом, після чого був госпіталізований.

Крім цього повідомлялося, що перший випадок коронавірусу виявили в ООН. COVID19 виявили у філіппінського дипломата. Представництво Філіппін закрилося, а його співробітники самоізолювались на карантин.

Відзначимо, 12 березня в Україні підтвердили ще два випадки коронавірусу. Позитивний результат показали тести мешканці Чернівецької та Житомирської області. На цей час в Україні зафіксовано три випадки коронавірусу.

Крім цього з 12 березня в Україні введено карантин у всіх областях. Згідно з рішенням Кабміну, до 3 квітня в Україні будуть закриті всі школи, дитсадки, вузи. Також на три тижні по всій країні закриють кінотеатри, ТЦ і заборонять проведення масових заходів за участі більше 200 осіб (у Києві - понад 60).

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