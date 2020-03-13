У глави МВС Австралії виявлений коронавірус

Фото: Пітер Даттон (facebook com PeterDutton)

Міністр прокинувся з температурою і хворим горлом, після чого був госпіталізований

Сьогодні, 13 березня, міністр внутрішніх справ Австралії Пітер Даттон був госпіталізований з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Як повідомляється, глава МВС Австралії прокинувся з температурою і хворим горлом, після чого він відразу ж звернувся в лікарню, де пройшов тест на COVID-19.

"Вдень Міністерство охорони здоров'я поінформувало мене, що тест виявився позитивним", - написав Даттон

Нагадаємо, у дружини прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо позитивний результат на новий коронавірус.

Раніше повідомлялося, що глава уряду Канади Джастін Трюдо самоізолювалося після того, як у його дружини Софі Грегуар Трюдо проявилися симптоми, схожі з симптомами коронавіруса.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп минулого тижня контактував з носієм коронавіруса. Коронавірус COVID-19 підтвердили у прес-секретаря президента Бразилії. У минулу суботу він був на прийомі у Трампа. Тест президента Бразилії Жаїра Болсонару виявився негативним.