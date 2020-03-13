ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У глави МВС Австралії виявлений коронавірус

Новини » Надзвичайні події     13.03.2020 - 10:38
У глави МВС Австралії виявлений коронавірус
Фото: Пітер Даттон (facebook com PeterDutton)

Міністр прокинувся з температурою і хворим горлом, після чого був госпіталізований

Сьогодні, 13 березня, міністр внутрішніх справ Австралії Пітер Даттон був госпіталізований з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Як повідомляється, глава МВС Австралії прокинувся з температурою і хворим горлом, після чого він відразу ж звернувся в лікарню, де пройшов тест на COVID-19.

"Вдень Міністерство охорони здоров'я поінформувало мене, що тест виявився позитивним", - написав Даттон

Нагадаємо, у дружини прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо позитивний результат на новий коронавірус.

Раніше повідомлялося, що глава уряду Канади Джастін Трюдо самоізолювалося після того, як у його дружини Софі Грегуар Трюдо проявилися симптоми, схожі з симптомами коронавіруса.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп минулого тижня контактував з носієм коронавіруса. Коронавірус COVID-19 підтвердили у прес-секретаря президента Бразилії. У минулу суботу він був на прийомі у Трампа. Тест президента Бразилії Жаїра Болсонару виявився негативним.

Румунія ввела обмеження на кордоні через коронавірус Зеленський скликає РНБО через коронавірус
Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся