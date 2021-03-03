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Перші штати США скасували маски та карантинні обмеження

Новость на русском → США, Середа 03 березня 2021 09:11
Перші штати США скасували маски та карантинні обмеження Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Перші два штату США Техас та Міссісіпі оголосила про скасування основних карантинних обмежень, в тому числі і обов'язкове носіння масок. Також у цих штатах відкриваються всі підприємства.

Про це повідомляє NBC News.

В Техасі планують відновити роботу всіх підприємств з 10 березня, а також скасують "більшу частину" попередніх обмежень.

"Прийшов час відкрити Техас на 100 відсотків. COVID не зник раптово, але обмеження більше не потрібні", - заявив губернатор штату Грег Еббот.

Він додав, що зараз штат перебуває в зовсім іншій ситуації, ніж це було в березні 2020 року, коли вводилися перші обмеження через коронавірус.

"Тепер у нас є вакцини", - сказав Ебботт.

Своєю чергою в Міссісіпі вже з середи скасовують обов'язкову вимогу носити маски в громадських місцях.

"Наші госпіталізації та кількість випадків різко впали, а вакцина швидко поширюється. Час прийшов", - зазначив губернатор штату Тейт Рівз.

При цьому директор Центрів США з контролю та профілактики захворювань Рошель Валенскі застерегла від влади скасування карантину.

"Я дійсно стурбована повідомленнями про те, що все більше штатів скасовують саме ті заходи громадського здоров'я, які ми рекомендували для захисту людей від COVID-19", - сказала Валенскі.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що достатньо вакцин від коронавірусу для всіх дорослих американців вдасться накопичити до кінця травня.

Також РБК-Україна писало, що в кінці січня в США посилили правила в'їзду в країну з-за кордону - всіх, хто в'їжджає зобов'язали проходити самоізоляцію.

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