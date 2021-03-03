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Первые штаты США отменили маски и карантинные ограничения

Новина українською → США, Среда 03 марта 2021 09:11
Первые штаты США отменили маски и карантинные ограничения Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Первые два штата США Техас и Миссисипи объявили об отмене основных карантинных ограничений, в том числе и обязательное ношение масок. Также в этих штатах открываются все предприятия.

Об этом сообщает NBC News.

В Техасе планируют возобновить работу всех предприятий с 10 марта, а также отменят "большую часть" предыдущих ограничений.

"Пришло время открыть Техас на 100 процентов. COVID не исчез внезапно, но ограничения больше не нужны", - заявил губернатор штата Грег Эббот.

Он добавил, что сейчас штат находится в совершенно другой ситуации, чем это было в марте 2020 года, когда вводились первые ограничения из-за коронавируса.

"Теперь у нас есть вакцины", - сказал Эбботт.

В свою очередь в Миссисипи уже со среды отменяют обязательное требование носить маски в общественных местах.

"Наши госпитализации и количество случаев резко упали, а вакцина быстро распространяется. Время пришло", - отметил губернатор штата Тейт Ривз.

При этом директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски предостерегла власти от отмены карантина.

"Я действительно обеспокоена сообщениями о том, что все больше штатов отменяют именно те меры общественного здравоохранения, которые мы рекомендовали для защиты людей от COVID-19", - сказала Валенски.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что достаточно вакцин от коронавируса для всех взрослых американцев удастся накопить к концу мая.

Также РБК-Украина писало, что в конце января в США ужесточили правила въезда в страну из-за границы - всех въезжающих обязали проходить самоизоляцию.

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