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Перші втрати серед цивільних: у Миколаївській області війська РФ вбили директора школи

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Миколаївська область, П'ятниця 04 березня 2022 11:50
Перші втрати серед цивільних: у Миколаївській області війська РФ вбили директора школи Фото: у Миколаївській області розстріляли директора школи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти цинічно розстріляли директора школи в місті Баштанка Миколаївської області. Це перша втрата серед мирних жителів у цьому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма.

Він зазначив, при відході з міста ворожі війська увірвалися в школу і розстріляли директора.

"Мерзоти!! У нас перші втрати серед цивільного населення", - написав Кім.

Нагадаємо, 3 березня в Миколаївській області українські захисники завдали потужного удару по аеродрому і базі окупантів. В результаті вдалося знищити понад 200 одиниць техніки, близько 30 вертольотів, живу силу противника і склад з паливом.

Більш детальну інформацію про ситуацію в Миколаївській області можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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