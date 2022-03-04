Первые потери среди гражданских: в Николаевской области войска РФ убили директора школы

Российские оккупанты цинично расстреляли директора школы в городе Баштанка Николаевской области. Это первая потеря среди мирных жителей в этом регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима .

"Мрази!! У нас первые потери среди гражданского населения", - написал Ким.

Он отметил, при отходе из города вражеские войска ворвались в школу и расстреляли директора.

Напомним, 3 марта в Николаевской области украинские защитники нанесли мощный удар по аэродрому и базе оккупантов. В результате удалось уничтожить более 200 единиц техники, около 30 вертолетов, живую силу противника и склад с топливом.

Более подробную информацию о ситуации в Николаевской области можно узнать в материале РБК-Украина.

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