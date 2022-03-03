ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Миколаєвом ЗСУ накрили базу окупантів: знищено сотні одиниць бойової техніки

Новость на русском →
Миколаїв, Четвер 03 березня 2022 23:01
Під Миколаєвом ЗСУ накрили базу окупантів: знищено сотні одиниць бойової техніки Фото: ВСУ завдали удару по базі окупантів в Миколаївській області (t me informnapalm)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні Сили України завдали потужного удару по аеродрому і базі окупантів в Миколаївській області. Знищено понад 200 одиниць техніки, близько 30 вертольотів, жива сила противника і склад з паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма.

"Є такий аеродром і величезна база в Куйбишевому (село в Миколаївській області на кордоні з Херсонською - ред.). Ми її два дні "гладимо" і за підсумками це приблизно 245 одиниць техніки, особовий склад, купа палива", - сказав Кім.

За його словами, удари по важливій стратегічній точці, яка приймала вантажі і відправляла далі в Миколаївську область, наносилися протягом двох ночей.

"Ми знищили близько 30 вертольотів і багато особового складу. Ще 20 вертольотів, ударна група, вони злетіли, і ми не встигли їх дістати", - додав голова ОДА.

Кім подякував жителям Херсонської області, які посприяли у знищенні противника. При цьому він додав, що в результаті обстрілу кілька снарядів потрапили в першу лінію приватних будинків населеного пункту, але жертв серед мирного населення немає.

Війна Росії проти України триває восьмий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Миколаївська область
NEWS
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна