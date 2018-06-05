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Перші 30 спільних з GE тепловозів випустять з участю Крюківського заводу, - УЗ

НовиниЕкономіка    05.06.2018 - 12:37
Фото: робочий на Крюківському вагонобудівному заводі (УНІАН)
Фото: робочий на Крюківському вагонобудівному заводі (УНІАН)

Партія тепловозів надійде до України наприкінці цього року

Крюківський вагонобудівний завод візьме участь у виробництві перших 30 тепловозів в рамках програми по локалізації виробництва локомотивів американської компанії General Electric. Про це у Facebook повідомив керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

За словами Кравцова, перші 30 тепловозів TE33A серії Evolution будуть проведені з участю Крюківського вагонобудівного заводу.

"За українським контрактом для перших тепловозів локалізація буде 10%, згодом локомотиви будуть збиратися не менше ніж на 40% з українських комплектуючих. Зараз General Еlectric продовжує визначати виробничу базу серед вітчизняних підприємств", - зауважив Кравцов.

Він також зазначив, що партія, яку поставить General Electric у співпраці з Крюківським заводом, є найбільшою за час незалежності України.

"Фінальна стадія виробництва локомотивів для УЗ вже почалася в Пенсільванії. Наприкінці 2018 ми отримаємо вже перші тепловози, адаптовані до кліматичних умов, екологічні, економічні в обслуговуванні, комфортні і безпечні для локомотивних бригад", - додав Кравцов.

 
 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що General Electric планує збирати локомотиви в Кременчуці.

 

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Теги публікації: Укрзалізниця, Крюковский вагоностроительный завод, General Electric  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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