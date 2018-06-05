Первые 30 совместных с GE тепловозов выпустят с участием Крюковского завода, - УЗ

Партия тепловозов поступит в Украину в конце этого года

Крюковский вагоностроительный завод примет участие в производстве первых 30 тепловозов в рамках программы по локализации производства локомотивов американской компании General Electric. Об этом в Facebook сообщил руководитель "Укрзализныцы" Евгений Кравцов.

По словам Кравцова, первые 30 тепловозов TE33A серии Evolution будут произведены с участием Крюковского вагоностроительного завода.

"По украинскому контракту для первых тепловозов локализация будет 10%, впоследствии локомотивы будут собираться не менее чем на 40% из украинских комплектующих. Сейчас General Еlectric продолжает определять производственную базу среди отечественных предприятий", - отметил Кравцов.

Он также отметил, что партия, которую поставит General Electric в сотрудничестве с Крюковским заводом, является крупнейшей за время независимости Украины.

"Финальная стадия производства локомотивов для УЗ уже началась в Пенсильвании. В конце 2018 мы получим уже первые тепловозы, адаптированные к климатическим условиям, экологичные, экономичные в обслуживании, комфортные и безопасные для локомотивных бригад", - добавил Кравцов.

Напомним, ранее сообщалось, что General Electric планирует собирать локомотивы в Кременчуге.