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Интервью

Первые 30 совместных с GE тепловозов выпустят с участием Крюковского завода, - УЗ

НовостиЭкономика    05.06.2018 - 12:37
Фото: рабочий на Крюковском вагоностроительном заводе (УНИАН)
Фото: рабочий на Крюковском вагоностроительном заводе (УНИАН)

Партия тепловозов поступит в Украину в конце этого года

Крюковский вагоностроительный завод примет участие в производстве первых 30 тепловозов в рамках программы по локализации производства локомотивов американской компании General Electric. Об этом в Facebook сообщил руководитель "Укрзализныцы" Евгений Кравцов.

По словам Кравцова, первые 30 тепловозов TE33A серии Evolution будут произведены с участием Крюковского вагоностроительного завода.

"По украинскому контракту для первых тепловозов локализация будет 10%, впоследствии локомотивы будут собираться не менее чем на 40% из украинских комплектующих. Сейчас General Еlectric продолжает определять производственную базу среди отечественных предприятий", - отметил Кравцов.

Он также отметил, что партия, которую поставит General Electric в сотрудничестве с Крюковским заводом, является крупнейшей за время независимости Украины.

"Финальная стадия производства локомотивов для УЗ уже началась в Пенсильвании. В конце 2018 мы получим уже первые тепловозы, адаптированные к климатическим условиям, экологичные,  экономичные в обслуживании, комфортные и безопасные для локомотивных бригад", - добавил Кравцов.

 
 

 

Напомним, ранее сообщалось, что General Electric планирует собирать локомотивы в Кременчуге.  

 

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Теги публикации: Укрзализныця, Крюковский вагоностроительный завод, General Electric  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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