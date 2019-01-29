Першу нитку "Північного потоку-2" планують добудувати в листопаді

Nord Stream 2 AG впевнена, що Данія дозволить прокласти газопровід в її водах

Первую нитку газопровода "Северный поток-2" планируют достроить в ноябре 2019 года. Об этом на Европейской газовой конференции заявил финдиректор компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Коркорана, в этом году Nord Stream 2 AG планирует получить разрешение на прокладку газопровода в датских водах и уже к концу года завершить строительство.

"Первая нитка будет готова в ноябре, вторая в декабре", - отметил Коркоран.

Напомним, ранее в Сенате США представили резолюцию, призывающую к усилению военной помощи Украине и поддерживающую отмену газопровода "Северный поток - 2". Документ внесла группа из почти 70 сенаторов от Республиканской и Демократической партий.

Ранее также "Газпром" обнародовал сумму затрат на "Северный поток - 2" в 2019 году. Российский газовый монополист планирует потратить на строительство газопровода около 806 млн долларов. При этом общий объем "инвестиционной программы" компании на 2019 год составляет 20 млрд долларов.

Отметим, Конгресс США весной 2019 года рассмотрит новый закон о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2".