ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Газпром" оприлюднив суму витрат на "Північний потік - 2" в 2019 році

Новини » Енергетика    24.01.2019 - 16:47
"Газпром" оприлюднив суму витрат на "Північний потік - 2" в 2019 році
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Офіційна сума витрат становить близько 800 млн доларів

Російський газовий монополіст планує в 2019 році витратити на будівництво газопроводу "Північний потік - 2" близько 806 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті "Газпрому".

При цьому загальний обсяг інвестиційної програми компанії на 2019 рік становить 20 млрд доларів.

Зокрема, на газопровід "Сила Сибіру" планують витратити 2,235 млрд доларів, на "Турецький потік" - 663 млн доларів, на проектування, будівництво та експлуатацію газопроводу на території Республіки Сербії - 891 млн доларів.

&quot;Газпром&quot; оприлюднив суму витрат на &quot;Північний потік - 2&quot; в 2019 роціДані: gazprom.ru

Як повідомляло РБК-Україна, Конгрес США навесні 2019 року розгляне новий закон про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Закон дозволить Вашингтону накладати фінансові санкції на осіб, які інвестують кошти у будівництво російських експортних трубопроводів.

Раніше посол США в Берліні Річард Гренелл відправив лист німецьким компаніям, які беруть участь в проекті газопроводу "Північний потік-2".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що газопровід "Турецький потік" планується ввести в експлуатацію до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" може дестабілізувати ситуацію на Сході, - Моравєцький Меркель заявила, що не відмовиться від російського газу
Новини України ГазпромгазСеверный поток-2
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся