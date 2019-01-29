У "Північному потоці-2" заявили, що не бачать загрози проекту в газовій директиві ЄС

Фото: Пол Коркоран (nord-stream2.com)

Фіндиректор компанії заявив, що проект, як і раніше знаходиться в ранній стадії

Компанія Nord Stream 2 AG - оператор проекту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" - не бачить загрози проекту в газовій директиві Європейського союзу. Про це повідомив фінансовий директор компанії Пол Коркоран, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Це не загроза проекту, тому що поправки стосуються управління газопроводом, а не етапу будівництва", - сказав він.

За його словами, проект, як і раніше знаходиться в ранній стадії, переговори ведуться більше року, і труднощі в досягненні угоди ще залишаються.

"Ми просто стежимо за ситуацією та розвитком подій", - додав він.

Нагадаємо, в березні минулого року депутати Європейського парламенту підтримали зміни в газові директиви, які повинні перешкодити будівництву газопроводу "Північний потік-2".

Крім того, Сенат Сполучених Штатів представив резолюцію, яка закликає до посилення військової допомоги Україні і підтримує скасування газопроводу "Північний потік - 2".