У Сенаті США підготували резолюцію щодо скасування проекту "Північний потік-2"

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Також у резолюції говориться про посилення оборонної підтримки для України

У Сенаті Сполучених Штатів представлено резолюцію, що закликає до посилення оборонної допомоги Україні та підтримує скасування газопроводу "Північний потік - 2". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу посольства України в США.

Зазначається, що документ внесла до порядку денного Конгресу поточного скликання група із майже семи десятків сенаторів від Республіканської та Демократичної партій.

"Сенатори вітають і підтримують резолюцію Європейського парламенту від 12 грудня 2018 р., яка засуджує російську агресію у Керченській протоці та закликає до скасування "Північного потоку - 2" через його загрозу енергетичній безпеці Європи", - зауважили у прес-службі.

Крім того, законодавці наполегливо закликають президента США скористатися положеннями закону про "Бюджет США на 2018 р. на потреби національної оборони" для посилення потенціалу Збройних сил України та надати через відповідні програми Державного департаменту і Пентагону додаткову безпекову підтримку Україні, особливо з метою зміцнення морських спроможностей попереджувати та відбивати подальшу російську агресію", - повідомили в прес-службі.

"Також Сенат закликає президента США до невідкладного проведення спільної з американськими союзниками операції для забезпечення свободи навігації у Чорному морі, аби продемонструвати підтримку міжнародно визнаних кордонів, двосторонніх домовленостей та принципу безпечного проходження суднами Керченською протокою і Азовським морем", - заявили в посольстві.

Також у резолюції закликають союзників і партнерів у Європі відмовити кораблям російських ВМС у заходженні в їхні порти для поповнення запасів та дозаправки.

"У документі наголошується на тому, що санкції проти РФ, які є безпосереднім наслідком дій влади цієї країни, залишатимуться чинними та посилюватимуться, доки російська поведінка належним чином не зміниться", - резюмували в посольстві.

Нагадаємо, Конгрес США навесні 2019 року розгляне новий закон про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".