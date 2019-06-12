З першої сотні списку "Слуги народу" виключили ще двох кандидатів

З першої сотні списку партії "Слуга народу" виключили ще двох кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Верховної ради. Про це повідомляє прес-служба партії у Facebook.

Вказано, що кандидати вирішили не балотуватися на цих виборах.

"Інформуємо про нові зміни у списку партії "Слуга народу". Співак Дмитро Павлович №33 та Гутцайт Вадим Маркович №81 вирішили не балотуватись на цих виборах та не будуть включені до остаточного списку партії", - поінформували у прес-службі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія Володимира Зеленського "Слуга народу" виключила зі списку кандидатів у народні депутати Ірину Панченко, яка була включена в нього під №73. Зокрема, Панченко виключили зі списку після додаткової перевірки.

У партії також анонсували проведення "постпраймеріз", у результаті яких список партії, поданий на з'їзді, буде змінений.

Як писало РБК-Україна раніше, кандидат у народні депутати під №33 від президентської партії "Слуга народу", співробітник телеканалу NewsOne Дмитро Співак заявив, що передумав балотуватися на позачергових виборах до ВР.