Кандидат від партії "Слуга народу" передумав йти на вибори в Раду

Фото: Дмитро Співак (facebook.com dmitriyspivakofficial)

Співак заявив, що проти нього розгорнуто кампанію з дискредитації

Кандидат в народні депутати під №33 від президентської партії "Слуга народу", співробітник телеканалу NewsOne Дмитро Співак заявив, що передумав балотуватися на позачергових виборах до Верховної ради. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Співак зазначив, що проти нього розгорнуто кампанію з дискредитації.

"Я прийняв для себе непросте, але обдумане рішення. Я не йду в парламент! По-перше, після того, як на з'їзді партії "Слуга народу" мене оголосили під номером 33, в соціальних мережах розгорнулася проти мене і моєї сім'ї ціла кампанія з дискредитації", - написав він.

Також Співак зазначив, що не хоче завдати репутаційних ризиків Зеленському.

"По-друге, я розумію, що моя публічна позиція, яку я відстоюю уже кілька років з телеекранів, дуже багатьом не подобається. Але я не буду її міняти на догоду нинішній кон'юнктурі. Та й заради горезвісного мандата - теж. А тому, я не хотів би завдати якісь репутаційні ризики президенту Зеленському та його партії", - додав він.

Нагадаємо, 9 червня політична партія "Слуга народу" представила список кандидатів на позачергові вибори до Верховної ради, які повинні відбутися 21 липня 2019 року.

Як писало РБК-Україна, якби дострокові вибори ВР проходили в Україні в найближчу неділю, близько 86% громадян готові були взяти участь у голосуванні. За даними опитування, лідером електоральних симпатій серед політичних сил залишається партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу". Її готові підтримати 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Відзначимо, у порівнянні з опитуванням, проведеним 16-21 травня, рейтинг партії зріс приблизно на 5 п.п.