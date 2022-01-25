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Першому заступнику голови КМДА вручили підозру через землю для РНБО

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Київ, Вівторок 25 січня 2022 11:16
Першому заступнику голови КМДА вручили підозру через землю для РНБО Фото: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру. Мова йде про справу позбавлення земельної ділянки апарату РНБО.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

Кличко повідомив про вручення підозри Поворознику 25 січня.

"Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику щойно вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО", - йдеться повідомленні.

Що відомо про Поворозника

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник народився 10 квітня 1972 року у селі Святець Теофіпольського району Хмельницької області.

У 2006 році очолював головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва.

1 листопада 2012 року став першим заступником начальника Головного управління - начальником управління регуляторної політики та видачі документів дозвільного характеру Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики.

Працював заступником директора Департаменту - начальником управління координації регіональної економічної політики Департаменту економіки та інвестицій КМДА.

У 2013 році очолив Департамент економіки та інвестицій КМДА, а через три роки став заступником глави КМДА.

Із 2017 року Микола Поворозник перший заступник Віталія Кличка.

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