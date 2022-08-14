У порту "Південний" завантажили зерно на судно до Африки. Відправлення вже завтра

У неділю, 14 серпня у порту міста Південний в Одеській області завантажили зерно на корабель Brave Commander для країн Східної Африки. Він вирушить до Ефіопії вже завтра.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, судно за цей рейс перевезе 23 тисячі тонн українського зерна. Навантаження здійснили у рамках Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН.

На заході були присутні міністр інфраструктури Олександр Кубраков, координатор з гуманітарних питань в Україні Деніс Браун та заступник регіонального директора ВПР ООН Маріан Уорд.

Кубраков, спілкуючись із журналістами, висловив сподівання, що Україна й надалі співпрацюватиме з ООН у рамках продовольчої програми.

"Ініціатива працює. Вже близько півмільйона тонн відправили з трьох наших портів. Сподіваюся, до вересня ми вийдемо на рівень 3-3,5 мільйона тонн, а далі вже на рівень, який був", - сказав міністр.

Деніс Браун зазначила, що Brave Commander стане одним із багатьох кораблів, які попливуть до африканських голодуючих країн.

"Бачити голодуючу дитину - це дуже боляче. Голод - це фізично дуже боляче", - додала Браун.

Тим часом глава Мінінфраструктури також прокоментував завантаження судна на своїй сторінці у Facebook.

"В п’ятницю у порт "Південний" прибуло під завантаження судно BRAVE COMMANDER, яке було зафрахтоване Світовою продовольчою програмою ООН (WFP). Зараз ми бачимо фінальні приготування судна перед відправленням понад 23 тисяч тонн пшениці для жителів Ефіопії...Вже завтра плануємо відправлення судна до Ефіопії", - написав Кубраков.

Фото: у порту "Південний" завантажили зерно на судно до Африки (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН, а контроль за роботою морського коридору та безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

Варто зазначити, за словами президента Володимира Зеленського, від початку дії "зернової угоди" з українських портів вийшли 16 суден. Перевезено майже півмільйона тонн агропродукції до семи країн у Європі, Азії та Африці.

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