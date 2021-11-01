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Перша країна світу схвалила застосування COVID-вакцини Novavax

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Індонезія, Понеділок 01 листопада 2021 15:58
Перша країна світу схвалила застосування COVID-вакцини Novavax Фото: вакцина Novavax отримала перше схвалення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Компанія Novavax Inc та її партнер Serum Institute of India оголосили про отримання першого схвалення на застосування вакцини від коронавірусу Novavax. Препарат отримав дозвіл на екстрене застосування від влади Індонезії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Для Індонезії вакцину Novavax будуть виготовляти в Індії на потужностях заводу Serum Institute. А продавати препарат будуть під торговою маркою Covovax.

Очікується, що перші поставки вакцини в Індонезію почнуться вже найближчим часом. До кінця цього року Індонезія розраховує отримати 20 мільйонів доз вакцини Covovax.

Компанія Novavax також очікує на схвалення своєї вакцини в Євросоюзі, Канаді, Британії, Австралії, Індії та Філіппінах.

Нагадаємо, у Британії учасникам клінічних випробувань вакцини Novavax порадили отримати ще два щеплення препаратом Pfizer.

Також РБК-Україна писало, що Євросоюз може схвалити застосування вакцини Novavax до кінця 2021 року.

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Индонезия Вакцина від коронавірусу
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