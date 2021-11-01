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Первая страна мира одобрила применение COVID-вакцины Novavax

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Индонезия, Понедельник 01 ноября 2021 15:58
Первая страна мира одобрила применение COVID-вакцины Novavax Фото: вакцина Novavax получила первое одобрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компания Novavax Inc и ее партнер Serum Institute of India объявили о получении первого одобрения на применение вакцины от коронавируса Novavax. Препарат получил разрешение на экстренное применение от властей Индонезии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Для Индонезии вакцину Novavax будут производить в Индии на мощностях завода Serum Institute. А продавать препарат будут под торговой маркой Covovax.

Ожидается, что первые поставки вакцины в Индонезию начнутся уже в ближайшее время. До конца этого года Индонезия рассчитывает получить 20 миллионов доз вакцины Covovax.

Компания Novavax также ожидает одобрения своей вакцины в Евросоюзе, Канаде, Британии, Австралии, Индии и Филиппинах.

Напомним, в Британии участникам клинических испытаний вакцины Novavax посоветовали получить еще две прививки препаратом Pfizer.

Также РБК-Украина писало, что Евросоюз может одобрить применение вакцины Novavax до конца 2021 года.

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Индонезия Вакцина от коронавируса
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