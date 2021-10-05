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EMA може схвалити до кінця року ще дві вакцини від COVID

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Вівторок 05 жовтня 2021 17:04
EMA може схвалити до кінця року ще дві вакцини від COVID Фото: EMA може схвалити до кінця року ще дві вакцини від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) може до кінця року схвалити ще дві вакцини від коронавірусу. Зокрема, CureVac і Novavax.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

"Оцінка CureVac і Novavax повинна бути завершена до кінця року. Останній варіант дуже цікавий, оскільки в ньому використовується більш традиційна технологія, ніж у вакцинах, схвалених на сьогодні. Багато дози можуть бути зроблені за межами Європи", - заявив керівник відділу з вакцинації та боротьби з інфекціями EMA доктор Марко Кавалері.

Відзначимо, що на цей час EMA схвалила вакцини, розроблені компаніями BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

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Евросоюз Вакцина від коронавірусу
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