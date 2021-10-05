EMA може схвалити до кінця року ще дві вакцини від COVID

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) може до кінця року схвалити ще дві вакцини від коронавірусу. Зокрема, CureVac і Novavax.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica .

"Оцінка CureVac і Novavax повинна бути завершена до кінця року. Останній варіант дуже цікавий, оскільки в ньому використовується більш традиційна технологія, ніж у вакцинах, схвалених на сьогодні. Багато дози можуть бути зроблені за межами Європи", - заявив керівник відділу з вакцинації та боротьби з інфекціями EMA доктор Марко Кавалері.

Відзначимо, що на цей час EMA схвалила вакцини, розроблені компаніями BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.