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Учасникам випробувань вакцини Novavax в Британії рекомендували зробити два щеплення Pfizer

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Лондон, П'ятниця 08 жовтня 2021 16:15
Учасникам випробувань вакцини Novavax в Британії рекомендували зробити два щеплення Pfizer Фото: учасники випробувань вакцини Novavax отримають ще два щеплення Pfizer (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Великобританії рекомендувала учасникам випробувань американської вакцини від коронавірусу Novavax зробити ще два щеплення препаратом Pfizer. Це дозволить їм виїжджати за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними видання, уряд Великобританії прийняв рішення запропонувати учасникам дослідження вакцини Novavax зробити дві дози ін'єкції Pfizer / BioNTech з восьми тижневим інтервалом між ними після консультації з Об'єднаним комітетом з вакцинації та імунізації (JCVI).

Відзначається, що в третій фазі дослідження взяли участь понад 15 тисяч осіб в різних лікарнях Великобританії. Однак виробник ще не представив дані про випробування регулюючим органам для затвердження препарату. Це означає, що тисячі людей не зможуть виїхати за кордон, оскільки інші країни не визнають Novavax діючою вакциною проти коронавірусу.

Нагадаємо, наприкінці вересня індійський регулятор лікарських засобів дозволив випробувати вакцину від коронавірусу Novavax на дітях у віці 7-11 років.

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Великобританія Вакцина від коронавірусу
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