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Китай висловив впевненість у швидкому завершенні епідемії коронавірусу

Новини » Політика     15.02.2020 - 11:29
Китай висловив впевненість у швидкому завершенні епідемії коронавірусу
Фото: коронавірус COVID-19 під мікроскопом (niaid.nih.gov)

У Китаї очікують на швидке відновлення економіки

Епідемія коронавірусу в Китаї скоро закінчиться, а її вплив на економіку країни буде тимчасовим. Про це заявив віце-міністр закордонних справ Китаю Цінь Ганг, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Reuters.

За словами Ганга, він впевнений, що вплив епідемії коронавірусу COVID-19 на економіку буде тимчасовим і вона швидко відновиться.

"Вплив епідемії на економіку Китаю буде короткостроковим та тимчасовим. Коли епідемія закінчиться, приглушений попит споживачів знову відновиться, а економіка країни сильно зросте", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Японії запідозрили масове зараження коронавірусом COVID-19 у лікарні Saiseikai Arida в префектурі Вакаяма. Цього тижня у лікаря та пацієнта лікарні виявили коронавірус, а сьогодні стало відомо про зараження ще одного лікаря, пацієнта та його дружини.

Також РБК-Україна писало, що станом на 15 лютого у Таїланді новим видом коронавірусу захворіли вже понад 30 людей. Щонайменше 14 людей перебороли хворобу та були виписані з медичних закладів.

Крім того, станом на ранок суботи кількість смертей від коронавірусу COVID-19 на материковому Китаї перевищила півтори тисячі. За останню добу від небезпечної хвороби померли 143 людини. Загальна кількість заражених досягла 66 492.

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