Перша пацієнтка з коронавірусом померла в Одеській області

Сьогодні, 12 квітня, від коронавірусу в Одеській області померла перша пацієнтка. Про це у Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

За його словами, в Одеській області зафіксовано перший летальний випадок від коронавірусу.

"Пішла з життя жінка 1959 року народження в Подольську. Висловлюю свої глибокі співчуття близьким та рідним", - зазначив Куций.

Він також звернувся до мешканців області із закликом не нехтувати карантинними заходами і при погіршенні самопочуття звертатися до лікаря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області коронавірус виявили у двох дітей. Хворі неповнолітні жителі Ізмаїла зараз знаходяться в ізоляції і проходять необхідне лікування.

Зазначимо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що коронавірус стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно. Він також не впевнений, що друга хвиля COVID-19 очікує українців відразу після виходу країни з карантину. При цьому він уточнив, що медики і вчені будуть спостерігати за мутаціями коронавірусу і виробленням імунітету до нього.