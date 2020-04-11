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В Одеській області коронавірус виявили у двох дітей

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 20:56
В Одеській області коронавірус виявили у двох дітей
Фото: Андрій Абрамченко (facebook.com Андрій Абрамченко)

Випадки зараження зафіксовано в Ізмаїлі

В Одеській області зараження коронавірусом підтвердили у двох дітей з Ізмаїла. Про це повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Абрамченка, хворі на коронавірус неповнолітні мешканці Ізмаїла зараз перебувають в ізоляції та проходять необхідне лікування.

"Коронавірус виявлений у двох дітей. Діти перебувають в ізоляції, проводиться необхідне лікування. Спостерігається позитивна динаміка", - розповів він.

В Одеській області коронавірус виявили у двох дітей

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що за останню добу в Україні було підтверджено 18 випадків інфікування коронавірусом серед дітей. Загалом коронавірусом в Україні заразилися 163 дитини. Жодна хвора дитина не перебуває у тяжкому стані.

Крім того, станом на ранок 11 квітня Міністерство охорони здоров'я лабораторно підтвердило 2511 випадків зараження коронавірусом в Україні. При цьому 45 хворих під'єднані до апаратів штучної вентиляції легенів. Дітей серед під'єднаних до ШВЛ пацієнтів немає. Від захворювання на коронавірус померли 73 українці.

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