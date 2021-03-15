Перше COVID-щеплення зменшує ймовірність зараження на 76%, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%. Він також додав, що після другої дози людина отримує повний захист від COVID-19.

"Треба пояснювати людям, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%. Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки", - сказав Зеленський.

Він також додав, що у зв'язку з цим, громадянам не слід забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває.

Нагадаємо, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого, в її рамках використовується препарат Covishield індійського виробництва, який виготовлений за ліцензією AstraZeneca. Закуплена партія об'ємом 500 000 доз повинна піти на вакцинацію близько 250 000 українців.